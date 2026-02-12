OZE to już nie moda. To fundament [RYNEK PRAWNICZY]

Czy odnawialne źródła energii wciąż są atrakcyjne dla inwestorów i rynku prawniczego? W najnowszym odcinku magazynu Rynek Prawniczy Tomasz Pietryga rozmawia z Arkadiuszem Krasnodębskim, partnerem Clyde & Co, o realnym stanie transformacji energetycznej w Polsce.

Rozmowa dotyczy dynamicznego wzrostu mocy w wietrze i słońcu, roli OZE w obniżaniu cen energii oraz znaczenia prywatnego kapitału w rozwoju sektora. Gość wyjaśnia, dlaczego dekarbonizacja jest procesem nie do zatrzymania, jaką rolę odegrają magazyny energii i w jaki sposób energetyka jądrowa uzupełni miks energetyczny w nadchodzących dekadach.

W odcinku pojawia się również wątek legislacyjny – projekt ustawy porządkującej dostęp do sieci i tzw. „projekty zombie” – oraz spojrzenie na międzynarodowe trendy, w tym rosnącą obecność brytyjskich kancelarii prawnych na polskim rynku. To rozmowa o energii, prawie i pieniądzach, które coraz wyraźniej spotykają się w jednym punkcie.