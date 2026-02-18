Prawników jest za dużo. Stawki lecą w dół [RYNEK PRAWNICZY]

W rozmowie z profesorem Danielem Książkiem, partnerem zarządzającym kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, analizujemy, dlaczego model oparty na stawkach godzinowych się kończy, czemu nawet największe kancelarie tracą grunt pod nogami i dlaczego mit „pewnej kariery prawnika” właśnie upada.

Czy rynek jest już nasycony?
Kto wygra w nowej rzeczywistości: duże kancelarie, butikowe zespoły czy indywidualni prawnicy?
Jaką rolę odegra sztuczna inteligencja — i czy obniży wartość pracy prawnika?

To rozmowa o pieniądzach, realnym kryzysie i przyszłości zawodu, który przez lata uchodził za elitarny i bezpieczny.