Prawo kontra serial [RYNEK PRAWNICZY]
Gościem Tomasza Pietrygi w „Rynku Prawniczym” jest Krzysztof Czyżewski, wspólnik kancelarii Czyżewcy, który od lat doradza przy głośnych projektach filmowych i serialowych. Rozmawiamy o tym, gdzie kończy się wolność twórcza, a zaczyna odpowiedzialność prawna producenta.
Jak bezpiecznie łączyć fikcję z faktami? Dlaczego sam disclaimer „inspired by” nie wystarczy? Kiedy zmiana imienia bohatera nic nie daje, a kiedy trzeba budować postać kompozytową? I dlaczego filmy biograficzne oraz true crime są dziś jednym z najbardziej ryzykownych gatunków?
To rozmowa o granicach opowieści, które mogą kosztować miliony — jeśli zostaną źle postawione.