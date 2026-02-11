Prawnicy mają pracę już na I roku. Mit „przepełnionego rynku” pęka [RYNEK PRAWNICZY]
Czy rynek prawniczy jest dziś naprawdę zamknięty dla młodych? Prof. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mówi w magazynie Rynek Prawniczy o realnej kondycji studiów prawniczych, rekordowym zainteresowaniu kandydatów i studentach, którzy pracę znajdują już na pierwszym roku. W rozmowie z Tomaszem Pietrygą, redaktorem naczelnym DGP, padają też mocne tezy o zmianach w karierach prawników, roli sztucznej inteligencji na uczelni oraz nowej inicjatywie – Klubie Absolwenta WPiA UW.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję