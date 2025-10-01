Mniej liczne protesty niż we wrześniu

- Jak zwykle za każdym razem, gdy mamy ważne dla związków zawodowych wydarzenia i demonstracje, formują się grupy chuliganów - ostrzegł Nunez, wypowiadając się w telewizji TF1. Jak tłumaczył, zwykle na początku pochodu formuje się tzw. black block (chodzi o aktywistów skrajnych, zamaskowanych i ubranych na czarno - PAP), który wtapia się w grupy idące przed pochodem.

Prefekt zapowiedział, że policja będzie natychmiast reagowała na wszelkie próby tworzenia blokad, np. przed wejściami do liceów, na drogach czy w zajezdniach autobusowych. Do poprzedniego protestu 18 września dołączyło w Paryżu wielu licealistów.

Policja we Francji w gotowości: drony i szybka reakcja

Nunez przypomniał, że nowe rozporządzenie pozwala policji na użycie dronów do obserwowania demonstracji. Do protestów i strajków wezwało osiem głównych związków zawodowych, zrzeszających przede wszystkim pracowników sektora publicznego. Tak jak podczas poprzedniego ogólnokrajowego protestu z 18 września, tak i tym razem powodem mobilizacji jest sprzeciw wobec cięć budżetowych planowanych przez rząd. Związkowcy - a także lewicowa opozycja - domagają się bardziej sprawiedliwego rozłożenia obciążeń, w tym przywrócenia pewnej formy podatku dla najbogatszych.

Organizacja i harmonogram demonstracji we Francji

Związek zawodowy CGT ocenia obecnie, że w całym kraju odbędzie się około 240 pochodów i wieców. Akcje strajkowe zapowiadają się jako mniej liczne niż 18 września. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół podstawowych szacują, że do akcji strajkowej przyłączy się 10 proc. pedagogów (18 września było to ponad 17 proc.). Ministerstwo transportu nie spodziewa się większych zakłóceń w kursowaniu komunikacji miejskiej w Paryżu i aglomeracji. Żadne poważniejsze zakłócenia nie są przewidywane na stołecznych lotniskach. W Paryżu pochód zwołany przez związkowców rozpocznie się w czwartek o godz. 14.