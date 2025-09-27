Prezydent USA Donald Trump nie zatwierdził jeszcze żadnych działań, a Stany Zjednoczone i Wenezuela prowadzą rozmowy za pośrednictwem pośredników z Bliskiego Wschodu, dodał NBC News.

Administracja Trumpa podzielona w sprawie wojny

Administracja Trumpa wydaje się być podzielona w sprawie Wenezueli, pisał Reuters w ubiegłym tygodniu, sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth przewodzą kampanii nacisków na Maduro, podczas gdy specjalny wysłannik Grenell, pełniący obowiązki dyrektora wywiadu narodowego za pierwszej kadencji Trumpa oraz inni, naciskają na działania dyplomatyczne.

USA chcą obalić Marudo. Czy Trump chce wojny?

Geoff Ramsey, starszy pracownik naukowy w think tanku Atlantic Council, powiedział Reuterowi, że celem działań USA było zachęcenie opozycji do obalenia Maduro, ale strategia ta była bezskutecznie wypróbowywana od dziesięcioleci. Z kolei Henry Ziemer, pracownik naukowy w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, zauważył, że Trump wyraźnie unika uwikłań, ale bardziej ukierunkowane ataki są prawdopodobne. - Nie sądzę, żeby Trump chciał wojny, a Maduro z pewnością jej nie chce – powiedział Ziemer. - Ryzyko polega na tym, że znajdziemy się w sytuacji, w której zarówno Maduro, jak i Trump poczują, że nie mogą się wycofać.