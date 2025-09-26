„Ukraińscy wojskowi odnotowali wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną dronów rozpoznawczych, które są najprawdopodobniej węgierskie. Według wstępnych informacji, mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich rejonach przygranicznych” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski nakazuje dokładne sprawdzenie każdego incydentu

„Poleciłem sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować o każdym odnotowanym przypadku” – dodał ukraiński przywódca.

Zełenski oświadczył, że wojska jego kraju prowadzą ofensywę na kierunku dobropilskim. „Do dzisiejszego poranka, od początku operacji, wyzwolono już 168,8 km kwadratowych terytorium, a kolejne 187,7 km kwadratowych zostało oczyszczonych z rosyjskich grup dywersyjnych. Straty rosyjskie tylko w ramach tej operacji wynoszą już niemal 3 tys. osób, z czego większość to straty bezpowrotne. Trwa także uzupełnianie »funduszu wymiennego« dla Ukrainy (sformułowanie odnoszące się do rosyjskich jeńców wojennych - PAP)” – napisał prezydent.

Napięcia dyplomatyczne z Węgrami i zakazy wjazdu

Rząd Węgier stanowczo sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs ogłosił w czerwcu, że 95 proc. głosujących w referendum „Voks 2025” sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Referendum towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z UE.

Wcześniej w piątek Ukraina wydała zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich. Jest to odpowiedź na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał dla ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego.

Pod koniec sierpnia szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto poinformował, że w odpowiedzi na ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen dowódcy jednostki wojskowej odpowiedzialnej za ostrzał.

Jest to major Robert „Madiar” Browdi (węg. Brovdy) - wynika z dokumentu węgierskich władz, udostępnionego przez tygodnik „Mandiner”. Browdi urodził się w 1975 r. w zakarpackim Użhorodzie, jest etnicznym Węgrem i dowódcą Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).