Niemcy wzywają do pomocy Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepuhl powiedział, że "możemy osiągnąć dużo więcej; nie wszystkie kraje europejskie zrobiły to, co od dawna obiecywały Ukrainie. Musimy się przyjrzeć, jakie mamy inne opcje finansowe i militarne".

Trump: Ukraina ma szansę odzyskać całe terytorium

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump wyraził we wtorek przekonanie, że Ukraina, przy wsparciu ze strony UE, jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, czyli w granicach państwa uznanych przez społeczność międzynarodową. Napisał na platformie Truth Social, że "po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i jej pełnym zrozumieniu, oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnej formie”. Dodał przy tym, że „dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, pierwotne granice, od których zaczęła się ta wojna, stają się realną opcją”.

Wsparcie UE i NATO – klucz do sukcesu

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska zmobilizowała już 169 mld euro, w tym 63 mld na wsparcie wojskowe Ukrainy, i czyni postępy w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

- Zwiększamy inwestycje w przemysł obronny Ukrainy. Zwiększamy zakupy od ukraińskich producentów i posuwamy się naprzód w zakresie naszych wspólnych nowych inicjatyw, takich jak nowy alians dronów - oznajmiła.