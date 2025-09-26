Zełenski udzielił wywiadu programowi „The Axios Show”, który w piątek omawia agencja Interfax-Ukraina. Odpowiadając na pytanie, czy reakcja NATO była słaba, Zełenski powiedział: „(…) myślę, że tak. (To była - PAP) słaba reakcja”.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że członkowie NATO powinni reagować zdecydowanie. „Jeśli ktoś na waszej ziemi zabija waszych ludzi, powinniście odpowiedzieć tej osobie. Jeśli samoloty znajdują się w waszej przestrzeni, powinniście je blokować” – podkreślił.

Porażka wizerunkowa rządu Tuska. I odlot Zełenskiego
Porażka wizerunkowa rządu Tuska. I odlot Zełenskiego

Zobacz również

Na pytanie, czy państwa Sojuszu obawiają się to robić ze względu na reakcję Rosji, Zełenski odparł, że zna przywódców, którzy się nie boją, „ale zasadniczo kraje się boją”.

„Oni się boją, bo – jak sądzę, mają rację - że Rosja jest szalona” – powiedział Zełenski.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ akl/