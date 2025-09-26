Zełenski udzielił wywiadu programowi „The Axios Show”, który w piątek omawia agencja Interfax-Ukraina. Odpowiadając na pytanie, czy reakcja NATO była słaba, Zełenski powiedział: „(…) myślę, że tak. (To była - PAP) słaba reakcja”.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że członkowie NATO powinni reagować zdecydowanie. „Jeśli ktoś na waszej ziemi zabija waszych ludzi, powinniście odpowiedzieć tej osobie. Jeśli samoloty znajdują się w waszej przestrzeni, powinniście je blokować” – podkreślił.

Na pytanie, czy państwa Sojuszu obawiają się to robić ze względu na reakcję Rosji, Zełenski odparł, że zna przywódców, którzy się nie boją, „ale zasadniczo kraje się boją”.

„Oni się boją, bo – jak sądzę, mają rację - że Rosja jest szalona” – powiedział Zełenski.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

