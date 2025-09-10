Rosji dziś nie zależy na wywołaniu wojny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Chodzi o konfuzję. Zakłopotanie państwa, które nie wie, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Jeśli dodamy do tego manewry wojskowe Zapad, w których siły rosyjsko-białoruskie ćwiczą zajęcie przesmyku suwalskiego, mamy pełny obraz teatru wygenerowanego przez Władimira Putina.

Drony w Polsce. Na czym polega operacja "szaszłyki"?

"Operacja szaszłyki" realizuje kilka celów jednocześnie. Wprowadza niepokój wśród ludności. Testuje procedury wojskowe napadniętego państwa. Sprawdza jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. W wersji maksimum pogłębia polaryzację polityczną wśród elit, które za chwilę najpewniej zajmą się rozliczaniem tego, kto zawiódł, i szukaniem winnych.

Amerykańska armia już w drodze do Polski. Poruszenie na Białorusi
"Operacja szaszłyki" niestety najpewniej stanie się również normą. Wraz ze słabnięciem Zachodu, brakiem jednoznacznego przywództwa Stanów Zjednoczonych i umacnianiem sojuszu Chin, Rosji i Korei Północnej wschodnia flanka NATO będzie poddawana próbom. Zarówno w powietrzu, na lądzie, jak i na morzu.

Aby wyjść bez strat, konieczny jest poważny przegląd kondycji polskiego państwa. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w czwartym roku wojny na Ukrainie nie udało nam się zbudować fabryki amunicji 155 mm. I czy aby nie jest to dowód naszej słabości, który zachęca Rosję do testowania naszych granic. Warto również zadać sobie pytanie, dlaczego wciąż nie mamy automatyzmu reagowania na wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną. Albo spróbować wyjaśnić, dlaczego polskie siły specjalne – czyli jednostki wyspecjalizowane w neutralizowaniu dywersji – nie mogą być używane na terenie kraju w czasie zagrożeń poniżej progu wojny. Rosja najpewniej tylko te trzy pytania sobie postawiła. I musiała dojść do wniosku, że warto Polskę sprawdzić.

Rosyjskie drony nad Polską. Oto miejsca, w których spadły maszyny [MAPA]
Rosja musi dostać sygnał od NATO, w tym Trumpa

W zapobieganiu niewypowiedzianej agresji poniżej progu wojny ważne są nie tylko nasze własne zdolności. To również pytanie o odpowiedź USA. Istnieje sposób na pomieszanie kalkulacji Władimira Putina. Jest nim zawieszenie spekulacji na temat wycofania wojsk amerykańskich ze wschodniej flanki NATO. Nie wysyłanie sygnałów do Moskwy w postaci cięcia programów wojskowych dla państw bałtyckich (a to wydarzyło się w ostatnich dniach). Powrót do współpracy wywiadowczej przy zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, a nie wygaszanie tej współpracy (minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewniał mnie, że akurat ten punkt Polski nie dotyczy.

Amerykanie zlikwidowali grupy robocze w ramach NATO. Współpracują jednak z polskimi służbami). I punkt najważniejszy – powrót do dyskusji o rozmieszczeniu w Polsce amerykańskiej broni atomowej. Rosjanie zbudowali infrastrukturę do przechowywania swoich głowic na Białorusi. Niewykluczone, że już ją tam przetrzymują.

Sikorski: Atak dronów to zaplanowana akcja. Putin drwi z pokojowych wysiłków Trumpa
Brak symetrycznego kroku ze strony USA odebrali jako słabość. Czego efektem jest próba grillowania Polski. Jeśli Donald Trump myśli realnie o powstrzymaniu zapędów Putina i traktuje swoje słowa wypowiedziane w towarzystwie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu poważnie, powinien rozmieścić tu amerykańskie głowice nuklearne w ramach programu nuclear sharing. Rosję powstrzymuje tylko siła. Słabość będzie przedpokojem do wojny. Już tej realnej.