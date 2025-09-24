Pieskow: Rosja nie ma alternatywy – wojna będzie kontynuowana

Rzecznik Władimira Putina oznajmił, że Rosja będzie kontynuować specjalną operację wojskową, "by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele, które (…) od początku stawiał prezydent naszego kraju. Jak dodał, "będziemy to robić dla teraźniejszości i przyszłości naszego kraju. Nie mamy więc alternatywy".

Postępy rosyjskich sił na froncie – dynamika wojny według Kremla

Ocenił, że siły rosyjskie przesuwają się do przodu na całym froncie, a dynamika wojny jest oczywista. Podkreślił też, że stabilność rosyjskiej gospodarki jest zapewniona. Dodał, że ostatnie zbliżenie w stosunkach Moskwy z Waszyngtonem daje „rezultaty bliskie zeru”.

Trump: Ukraina może odzyskać całe terytorium przy wsparciu UE

Pieskow odniósł się w ten sposób do wtorkowej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, czyli w granicach państwa uznanych przez społeczność międzynarodową. „Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i jej pełnym zrozumieniu oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnej formie” - napisał Trump na platformie Truth Social.