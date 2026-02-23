Friedrich Merz udaje się w swoją pierwszą, od objęcia funkcji kanclerza Niemiec, podróż do Pekinu. Leci z nim delegacja niemieckiego biznesu. To kolejna z serii podróży europejskich liderów do Chin, interpretowanych jako próba podreperowania stosunków z Chinami.

Merz nie szczędził krytycznych uwag pod adresem ChRL na zeszłotygodniowym kongresie CDU w Stuttgarcie – jako siły dążącej do rewizji międzynarodowego ładu, odrzucającej wartości takie jak wolność słowa i traktującej troskę o prawa człowieka jako ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju.

Przez kolejne dwa dni będzie jednak przekonywał chińskie władze, na czele z Xi Jinpingiem, do zejścia ze ścieżki politycznej konfrontacji(realizowanej m.in. poprzez wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę) oraz gospodarczej ekspansji, która jest źródłem narastających – także w Europie – tendencji protekcjonistycznych. Te zaś, z punktu widzenia niemieckich chadeków, szkodzą ostatecznie zarówno interesom ChRL, jak i Berlina. Cele niemieckiego kanclerza mogą jednak okazać się mało kompatybilne z nastawieniem Chin, które – jak diagnozowała to choćby ekspertka polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich Paulina Uznańska – są zainteresowane dialogiem, ale z pozycji siły.

Kłopotliwy partner numer jeden. Największy w historii deficyt w handlu

Choć obroty niemiecko-chińskie są na trajektorii wzrostowej i w minionym roku ChRL, po krótkiej przerwie, odzyskała od USA pozycję najważniejszego partnera handlowego Berlina, w relacjach tych narasta nierównowaga. Dynamicznemu wzrostowi importu do Niemiec towarów z Państwa Środka towarzyszy odwrotna dynamika w eksporcie, a deficyt handlowy osiągnął najwyższą w historii wartość: blisko 90 mld euro (odpowiednik 2 proc. niemieckiego PKB). W rezultacie Berlin – do niedawna orędownik wolnego handlu – coraz częściej przychyla się do działań zmierzających do ochrony rynku UE.

Gigantyczna ekspansja ChRL dokonała się w ciągu zaledwie kilku lat (przed wybuchem pandemii wielkość deficytu w handlu niemiecko-chińskim rzadko przekraczała kilkanaście mld euro) i stanowi coraz większe zmartwienie dla polityków w kontekście aspiracji UE do odrodzenia przemysłu. Także dla Polski, gdzie import z Chin – według wstępnych wyliczeń GUS – wzrósł w ostatnim roku o ponad 13 proc.©℗