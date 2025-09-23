Drony w Kopenhadze. Duńska policja zamknęła lotnisko

W poniedziałek 22 września 2025 r. wieczorem policja wstrzymała na kilka godzin ruch lotniczy na lotnisku w Kopenhadze. Powód to dwa lub trzy duże niezidentyfikowane drony. Zakłócenia dotknęły ok. 100 lotów, we wtorek 23 września 2025 r. spodziewane są dalsze utrudnienia

Jak podała duńska policja, za lotami dronów nad lotniskiem Kastrup w Kopenhadze stał kompetentny sprawca.

– Chodzi o kogoś, kto ma pewne zdolności, narzędzia i wolę, aby się w ten sposób wykazać, a może też sprawdzić – podkreślił Jens Jespersen z duńskiej policji.

Naoczni świadkowie widzieli, jak światła umieszczone na obiektach włączały się i wyłączały.

Dwa lub trzy niezidentyfikowane drony nadleciały z różnych kierunków

Duńska policja przekazała, że zaobserwowano dwa lub trzy niezidentyfikowane drony.

– To były duże obiekty, nadleciały z różnych kierunków – uściślił Jens Jespersen. Nie wykluczył, że drony mogły wystartować ze statku i przelecieć wiele kilometrów. Lotnisko Kastrup znajduje się w pobliżu cieśniny Sund.

W związku z incydentem w Kopenhadze policja wszczęła śledztwo we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem. - Policja wszczęła intensywne śledztwo w celu ustalenia, jakie to drony - przekazał nad ranem dziennikarzom zastępca komendanta policji w Kopenhadze, Jakob Hansen. - Drony zniknęły, nie zestrzeliliśmy żadnego z nich - dodał.

Na cztery godziny wstrzymano wszystkie loty. Zakłócenia dotyczą ok. 100 lotów na lotnisku Kastrup w Kopenhadze.

Zamknięcie lotniska w Oslo z powodu dronów niemal w tym samym czasie

Wcześniej policja przekazała, że nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała związek z zamknięciem niemal w tym samym czasie lotniska Gardermoen w Oslo z powodu zaobserwowanych w jego pobliżu dronów. Port lotniczy w stolicy Norwegii wznowił funkcjonowanie w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kopenhaskie lotnisko było zamknięte od godz. 20.30 w poniedziałek. Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Zakłócenia dotknęły ok. 100 lotów, w związku z tym we wtorek 23 września 2025 r. pasażerowie nadal mogą spodziewać się utrudnień.