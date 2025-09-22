Francja uznaje państwowość Palestyny – reakcja ministra Barrota

Minister Jean-Noel Barrot oświadczył w telewizji TF1, że "uznanie Palestyny to dla Hamasu kategoryczne odrzucenie i jego definitywna izolacja". Przekonywał, że krok ten jest przyznaniem racji „tym spośród Palestyńczyków, którzy wybrali odrzucenie przemocy, odrzucenie terroryzmu”.

Stopniowe ustanawianie stosunków dyplomatycznych z Palestyną

Barrot powiedział, że decyzja Francji, którą oficjalnie przedstawi w poniedziałek w Nowym Jorku prezydent Emmanuel Macron jest „natychmiastowa”. - Jednak jej wdrożenie, ustanowienie stosunków dyplomatycznych będzie stopniowe i uwarunkowane czynnikami na miejscu, w szczególności uwolnieniem zakładników (izraelskich uprowadzonych przez Hamas - przyp red.) - dodał.

Międzynarodowy kontekst: kolejne kraje uznają Palestynę

Francja zapowiedziała w lipcu, że uzna państwo palestyńskie 22 września. W miniony weekend szefowie rządów: Kanady - Mark Carney, Australii - Anthony Albanese i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, a także minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel w osobnych komunikatach ogłosili, że ich kraje uznają państwowość Palestyny.

Deklaracje te spotkały się z krytyką ze strony Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagrażałoby istnieniu Izraela i stanowiłoby „nagrodę” za terroryzm.