Belgia dołącza do państw uznających Palestynę

Agencja AFP poinformowała, że minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot przyznał w poniedziałek 1 września 2025 r., że władze belgijskie uznają niepodległość Palestyny. Ma do tego dojść podczas zaplanowanego na wrzesień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Warto przypomnieć, że wcześniej uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały m.in. Australia, Francja i Wielka Brytania. Kraje te, podobnie jak Belgia, zamierzają tego dokonać podczas nadchodzącej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Sankcje Belgii wobec Izraela – 12 nowych restrykcji

Jak informuje Reuters, decyzja ma być częścią wspólnej inicjatywy dyplomatycznej prowadzonej przez Francję i Arabię Saudyjską i jest odpowiedzią na tragedię humanitarną w Strefie Gazie oraz akty przemocy Izraela naruszające prawo międzynarodowe. Prevot zadeklarował też nałożenie 12 sankcji na Izrael w związku z prowadzoną przez kraj ofensywą militarną w Strefie Gazy. Wśród nich znalazł się m.in. zakaz importu produktów z osiedli izraelskich na terytoriach palestyńskich. Belgia wpisała też na listę osób niepożądanych dwóch izraelskich ministrów oraz liderów Hamasu.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Od niemal dwóch lat Izrael prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę w Strefie Gazy, której – według władz izraelskich – celem jest całkowita likwidacja terrorystycznego ugrupowania Hamas. Od października 2023 r. działania wojskowe nasiliły się, a w międzyczasie Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania wobec izraelskich polityków i liderów Hamasu, podkreślając skalę naruszeń prawa międzynarodowego w regionie.