Co do tego chyba nikt nie miał wątpliwości: Ursula von der Leyen już w pierwszych słowach swojej przemowy do europarlamentarzystów zapewniła o niezachwianym wsparciu Unii Europejskiej dla Ukrainy, w której musi zapanować sprawiedliwy pokój. Ogłosiła też, że Wspólnota udzieli rządowi w Kijowie pożyczki, którą nasz sąsiad spłaci uzyskanymi od Rosji reparacjami. Niektórzy potraktowali to jako zawoalowaną zapowiedź wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w celu finansowego wsparcia Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej odniosła się również do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów w nocy z wtorku na środę. Oprócz słów solidarności Niemka poinformowała też o toczących się pracach nad dziewiętnastym pakietem sankcji na Kreml.

W trwającym ponad godzinę corocznym przemówieniu o stanie Unii Europejskiej von der Leyen zahaczyła o wiele tematów, które – zgodnie ze znanym unijnym podziałem – omawiała dość pobieżnie i dyplomatycznie, w przeciwieństwie do europosłów mogących pozwolić sobie na mniej kurtuazji i okrągłych słów. Obie strony zgadzają się na najbardziej podstawowym poziomie: geopolityczne otoczenie, w którym znalazła się Wspólnota (rosyjska agresja na Ukrainę, wygrana Donalda Trumpa w USA, rosnąca potęga Chin), jak i gospodarcze trudności trawiące Wspólnotę od wewnątrz wymagają stanowczych działań. W przeciwnym wypadku znajdziemy się na (jeszcze bardziej) bocznym torze w światowej grze mocarstw.