O rozpoczęciu spotkania, zaplanowanego w formacie wideokonferencji, BFMTV poinformował przed godz. 13. Według wcześniejszego komunikatu Pałacu Elizejskiego o godz. 13 miała rozpocząć się następna wideokonferencja, gromadząca przywódców krajów UE.
W Warszawie rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował we wtorek rano, że z Polski udział w wideokonferencji koalicji chętnych weźmie premier Donald Tusk.
Grupa ta zrzesza 31 krajów. Francuski dziennik „Le Parisien” wymienił wśród uczestników wtorkowej wideokonferencji: Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Finlandię, Szwecję, Hiszpanię, Kanadę i Turcję. (PAP)
