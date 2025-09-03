- Rozmawialiśmy z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce - poinformował Karol Nawrocki. Podkreślił, że podczas spotkania, które 3 września odbyło się w Białym Domu, otrzymał gwarancję bezpieczeństwa dla Polski.

Donald Trump podkreślił naszą sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. To duży sukces tego spotkania"- stwierdził 3 września prezydent Polski. Dodał, że zaprosił Trumpa do Polski, a sam otrzymał od niego zaproszenie na szczyt G20. Nawrocki o przebiegu rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem poinformował podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

W Polsce będzie więcej amerykańskich żołnierzy? Prezydent Nawrocki potwierdza rozmowę na ten temat

Jak relacjonował, podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększeniu stałej ich obecności w Polsce. - Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu - powiedział Nawrocki - Od dnia jutrzejszego pan sekretarz (szef Pentagonu) Hegseth zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa i pan minister Cenckiewicz zgodnie z moją decyzją będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej. Jest natomiast zbyt wcześnie, żeby o nich mówić - dodał. Ponadto poinformował też, że w styczniu do Polski mają trafić myśliwce F-35, które Polska zamówiła w 2020 r. Maszyny budowane dla Polski pozostają do tej pory w USA, gdzie polscy piloci zostali wysłani na szkolenie.

Prezydent RP na G20. Trump zaprasza Nawrockiego na Florydę

Karol Nawrocki poinformował też, że został zaproszony na szczyt G20 na Florydzie. Stany Zjednoczone w przyszłym roku obejmą prezydencję grupy skupiającej największe gospodarki świata, a spotkanie ma się odbyć w posiadłości Trumpa w Doral nieopodal Miami. Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ma to być pierwszy krok w staraniach Polski, by dołączyć do tej grupy.

Trump przyleci do Polski? Karol Nawrocki podaje wstępny termin wizyty prezydenta USA

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował też, że zaprosił Donalda Trampa do Polski. Daty możliwej wizyty nie ustalono, ale prezydent Polski nie wykluczył, że może dojść do niej w przyszłym roku.