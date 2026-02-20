Decyzja o odwołaniu sędziego Dariusza Łubowskiego została podjęta przez prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beatę Najjar i przekazana w oficjalnym piśmie. Najjar wskazała kilka konkretnych przyczyn, które w jej ocenie uniemożliwiały dalsze pełnienie przez sędziego funkcji kierowniczej w sekcji odpowiedzialnej za postępowania międzynarodowe w sprawach karnych.

Odwołanie sędziego Dariusza Łubowskiego – nieprawidłowości w zarządzaniu sekcją postępowania międzynarodowego

Najważniejszym argumentem przedstawionym przez Beatę Najjar były poważne uchybienia organizacyjne w kierowaniu sekcją postępowania międzynarodowego. Jak wyjaśniła, dotyczyły one przede wszystkim niewłaściwego prowadzenia dokumentacji i braku reakcji na zmiany kadrowe.

Jednym z najbardziej konkretnych przykładów było pozostawienie w harmonogramie dyżurów sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który już w kwietniu 2025 r. przeszedł w stan spoczynku. Pomimo formalnego zakończenia przez niego czynnej służby, nadal figurował jako osoba pełniąca dyżury w sekcji.

Analogiczna sytuacja dotyczyła sędzi Grażyny Puchalskiej, która również nie została wykreślona z listy dyżurujących, mimo że nie powinna już pełnić takich obowiązków. W ocenie prezes sądu oznaczało to brak podstawowego nadzoru nad organizacją pracy sekcji.

Kolejnym problemem było pominięcie w grafiku dyżurów sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie. W praktyce oznaczało to, że rzeczywisty skład sędziów zdolnych do podejmowania czynności procesowych nie był odzwierciedlony w dokumentach organizacyjnych.

Beata Najjar uznała te działania za poważne uchybienia administracyjne. Kierownik sekcji odpowiada bowiem bezpośrednio za prawidłową organizację pracy, w tym aktualność list dyżurów oraz właściwe przypisanie obowiązków sędziom.

Brak możliwości współpracy z sędzią Dariuszem Łubowskim i zakwestionowanie statusu prezes sądu

Drugą zasadniczą przyczyną odwołania sędziego Łubowskiego było publiczne podważenie przez niego statusu Beaty Najjar jako prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Sama Najjar wskazała, że taka sytuacja uniemożliwia dalszą współpracę administracyjną.

W strukturze sądu kierownik sekcji pełni funkcję administracyjną i działa z upoważnienia prezesa sądu. Podważenie przez niego legalności przełożonego oznacza konflikt, który zdaniem Najjar uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków kierowniczych.

Spór ten ma także szerszy kontekst prawny. Beata Najjar ukończyła 65 lat i nie skierowała wniosku o dalsze orzekanie do Krajowej Rady Sądownictwa, lecz bezpośrednio do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. KRS uznała, że może to oznaczać przejście sędzi w stan spoczynku i zapowiedziała działania w tej sprawie, w tym możliwość zawiadomienia prokuratury.

Najjar odrzuca te zarzuty, argumentując, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem tożsamym z konstytucyjnym organem wskazanym w ustawie zasadniczej. Jak podkreśliła, swoje oświadczenie skierowała do ministra sprawiedliwości jako konstytucyjnego członka KRS.

Wniosek przewodniczącej VIII Wydziału Karnego i brak współpracy z zespołem

Kolejnym elementem, który wpłynął na decyzję o odwołaniu sędziego Łubowskiego, był formalny wniosek przewodniczącej VIII Wydziału Karnego. Jak poinformowała prezes Najjar, przewodnicząca wydziału wskazała na brak możliwości dalszej współpracy z sędzią pełniącym funkcję kierownika sekcji.

„Trzecią przyczyną jest stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która wniosła o odwołanie pana sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego i wskazała na brak możliwości współpracy z nim” – poinformowała Najjar.

Dodatkowo ujawniono okoliczności wskazujące na brak kompetencji do kierowania zespołem pracowników. W ocenie kierownictwa sądu dotyczyło to zarówno organizacji pracy, jak i relacji z personelem.

Problemy te miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sekcji odpowiedzialnej za sprawy o charakterze międzynarodowym, które należą do najbardziej wymagających pod względem proceduralnym i organizacyjnym.

Zmiana zakresu obowiązków sędziego Łubowskiego i trudna sytuacja kadrowa w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezes Najjar odniosła się także do zarzutów o represje wobec sędziego Łubowskiego, który publicznie wskazywał na pogorszenie swojej sytuacji zawodowej. Wyjaśniła, że zmiana zakresu obowiązków wynikała z trudnej sytuacji kadrowej w pionie karnym.

„Faktycznie został mu zmieniony zakres czynności, co wynika z trudnej sytuacji kadrowej w pionie karnym. W mojej ocenie sytuacja w SO jest bardzo trudna. Jest to efekt wielu okoliczności, w tym przejścia sędziów w stan spoczynku i brak napływu w to miejsce nowych orzeczników” – wskazała.

Zmiana przydziału obowiązków była więc – według prezes sądu – działaniem organizacyjnym wynikającym z braków kadrowych, a nie działaniem o charakterze represyjnym.

Sędzia Tomasz Grochowicz nowym kierownikiem sekcji postępowania międzynarodowego

Po odwołaniu sędziego Łubowskiego funkcję kierownika sekcji powierzono sędziemu Tomaszowi Grochowiczowi. Jak podkreśliła Beata Najjar, jest on sędzią z ponad 40-letnim doświadczeniem, posiadającym wiedzę i praktykę w sprawach międzynarodowych.

Wskazała również, że sędzia Grochowicz cieszy się autorytetem wśród pracowników i ma doświadczenie w sprawach międzynarodowych jeszcze sprzed powstania obecnej sekcji.

Zmiana kierownictwa miała na celu przywrócenie stabilności organizacyjnej oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekcji postępowania międzynarodowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.