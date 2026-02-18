Wydarzenie zostało przygotowane jako zamknięty bal dla dorosłych, zorganizowany przez radę rodziców i dyrekcję szkoły. Uczestnicy zapłacili po 230 zł od osoby, a według organizatorów w imprezie wzięło udział około 140 osób. Zgodnie z zapowiedziami dochód z wydarzenia miał wesprzeć działalność szkoły, w tym potrzeby uczniów i organizację szkolnych inicjatyw.

Na materiałach wideo, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać występ półnagich tancerzy prezentujących układ o charakterze erotycznym. Nagrania zostały opublikowane m.in. na lokalnych grupach mieszkańców, co szybko doprowadziło do szerokiej dyskusji publicznej. Wkrótce po wybuchu kontrowersji materiały zaczęły znikać z sieci, podobnie jak plakat promujący bal.

Na plakacie reklamującym wydarzenie informowano o kolacji, loterii fantowej, muzyce i innych standardowych elementach zabawy tanecznej. Nie było jednak żadnej wzmianki o występie striptizerów. To właśnie brak wcześniejszej informacji o tego typu atrakcji stał się jednym z głównych powodów oburzenia części uczestników.

Rada rodziców Komorniki i sponsor striptizu. Organizatorzy tłumaczą kulisy decyzji

Przewodnicząca rady rodziców Marta Mirowska, cytowana przez Express Ilustrowany potwierdziła, że występ striptizerów faktycznie miał miejsce, ale wskazała, że jego finansowanie nie pochodziło z pieniędzy przeznaczonych na cele szkolne. Wyjaśniła, że za występ odpowiadał sponsor, a środki z balu zostaną rozliczone i przekazane na potrzeby szkoły po zakończeniu wszystkich formalności.

– Jeszcze nie znamy ostatecznego dochodu z balu, jesteśmy w trakcie rozliczeń. W wydarzeniu uczestniczyło 140 osób. Występ został sfinansowany przez sponsora, a pieniądze z imprezy zostaną przeznaczone na cele szkolne i przedstawione publicznie – przekazała przedstawicielka rady rodziców.

Jednocześnie nie podano szczegółów dotyczących sponsora ani kosztów samego występu, co dodatkowo podsyciło pytania o transparentność organizacji wydarzenia.

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros reaguje. „Fatalny błąd organizatorów”

Do sprawy odniósł się burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, który za pośrednictwem lokalnych mediów (Piotrków Nasze Miasto.pl) zapowiedział jej szczegółowe wyjaśnienie. W jego ocenie zaproszenie striptizerów na imprezę organizowaną przez środowisko szkolne było poważnym uchybieniem.

– Zaproszenie striptizerów na bal związany ze szkołą jest fatalnym błędem organizatorów. Ta sprawa będzie wyjaśniana. Rada rodziców będzie musiała przedstawić swoje stanowisko wobec dyrekcji – podkreślił burmistrz w rozmowie z mediami.

Włodarz gminy zaznaczył również, że dyrektorka szkoły nie uczestniczyła w imprezie. Według dostępnych informacji przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, a w placówce nie wskazano osoby upoważnionej do oficjalnego komentowania wydarzenia.

Oburzenie mieszkańców Wolborza. „Takiej atrakcji nikt się nie spodziewał”

Nagrania z balu wywołały falę krytyki wśród mieszkańców gminy Wolbórz. Część osób zwraca uwagę, że impreza miała charakter charytatywny i była organizowana przez środowisko szkolne, co wiąże się z określonymi standardami.

Jeden z mieszkańców w rozmowie z lokalnymi mediami podkreślił, że forma rozrywki była nieadekwatna do charakteru wydarzenia.

„Nie tak wyobrażam sobie bal organizowany przez szkołę. To miało być wydarzenie wspierające uczniów, a nie występ rodem z klubu go-go. Taka decyzja organizatorów jest trudna do zaakceptowania” – wskazał.

Wielu uczestników podkreślało, że gdyby informacja o striptizie znalazła się na plakacie, mogliby podjąć inną decyzję dotyczącą udziału w wydarzeniu.

Szkoła w Komornikach i jej tradycje. Kontrowersje uderzają w wizerunek placówki

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Komornikach od lat podkreśla swoje przywiązanie do tradycji i wartości. Placówka była miejscem ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych, w tym posadzenia „Dębu Pamięci” upamiętniającego papieża Jana Pawła II. W wydarzeniu tym uczestniczył arcybiskup Władysław Ziółek, były metropolita łódzki.

Wizerunek szkoły jako instytucji o silnych tradycjach wychowawczych sprawił, że wydarzenia z balu w Żywocinie wzbudziły szczególnie duże emocje wśród lokalnej społeczności.

Bal karnawałowy szkoła Komorniki i odpowiedzialność rady rodziców. Jak wyglądają zasady organizacji takich imprez

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rady rodziców mają prawo organizować wydarzenia mające na celu zbieranie funduszy na potrzeby szkoły. Środki te są wykorzystywane m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wycieczek czy organizację wydarzeń szkolnych.

Jednocześnie eksperci z zakresu prawa oświatowego podkreślają, że działania rady rodziców powinny być zgodne z charakterem placówki oświatowej i nie mogą godzić w jej wizerunek. W praktyce oznacza to konieczność zachowania standardów adekwatnych do instytucji publicznej, nawet jeśli wydarzenie ma charakter zamknięty i przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.

Władze gminy Wolbórz zapowiedziały analizę przebiegu wydarzenia oraz działań organizatorów. Kluczowe znaczenie ma ustalenie, kto podjął decyzję o zaproszeniu striptizerów oraz czy była ona konsultowana z dyrekcją szkoły.