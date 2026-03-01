Według tego źródła Trump powiedział, że „ostatecznie” jest skłonny do podjęcia rozmów, ale obecnie operacja wojskowa przeciwko Iranowi jest kontynuowana i nie słabnie.

Nowe władze Iranu skłonne do rozmów z USA

Cytowany urzędnik nie wyjaśnił, kim są potencjalni nowi przywódcy Iranu, ani w jaki sposób zasygnalizowali oni swoją gotowość do rozmów z USA.

Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, który rządził krajem od 1989 roku, został w sobotę zabity w amerykańsko-izraelskim ataku. Zginęli również niektórzy z jego najbliższych współpracowników.

Trump powiedział w niedzielę magazynowi „Atlantic”, że nowe władze Iranu chcą rozmawiać z USA i że zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do rozmów.

- Chcą rozmawiać i zgodziłem się, by rozmawiać, więc będę z nimi rozmawiać. Powinni byli zrobić to wcześniej. Powinni byli wcześniej dać to, co było bardzo praktyczne i łatwe do zrobienia. Zbyt długo czekali - oświadczył Trump drugiego dnia operacji wymierzonej w reżim irański.

Zaznaczył, że część Irańczyków, którzy byli zaangażowani w negocjacje z USA, które odbywały się w ostatnich tygodniach, nie żyje.