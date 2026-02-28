To nie pierwszy atak Iranu na Dubaj. Wcześniej w dzielnicy Palm Jumeirah doszło do eksplozji w 5-gwiazdowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne. Kłęby dymu i ognia pojawiły się w czasie, gdy w tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.

Przebieg zdarzeń na Palm Jumeirah

Według lokalnych służb ratunkowych, bezzałogowy statek powietrzny uderzył w kompleks Fairmont The Palm, powodując pożar części obiektu. Ogień został opanowany, a cztery poszkodowane osoby przewieziono do szpitali. Władze zaznaczają, że bilans rannych może ulec zmianie w miarę postępów weryfikacji.

Zdarzenia te mają bezpośredni związek z szeroko zakrojonym wystrzeleniem przez Iran dronów i rakiet w kierunku państw regionu Zatoki Perskiej. Obiekt Fairmont The Palm znajduje się w strategicznym punkcie turystycznym, w sąsiedztwie centrum handlowego Nakheel Mall.