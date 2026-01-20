Rumen Radew zapowiedział decyzję w orędziu wygłoszonym w poniedziałkowy wieczór. Jego kadencja i tak upłynęłaby za rok, a w kolejnych wyborach prezydenckich emerytowany generał nie mógłby już startować. Formalnie dymisję zatwierdzi Sąd Konstytucyjny. Gdy tak się stanie, stanowisko głowy państwa obejmie dotychczasowa wiceprezydent Ilijana Jotowa, wieloletnia działaczka Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP). Radew, który jest prezydentem od 2021 r., w trakcie kadencji, wbrew stanowisku kolejnych rządów, próbował opóźniać dostawy broni dla Ukrainy i wprowadzenie euro.

Komentatorzy uważają, że spróbuje sił w kampanii do parlamentu z hasłami lewicowo-suwerennistycznymi. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Bułgarzy pójdą do urn, ale będą to już ósme wybory parlamentarne w ciągu pięciu lat. Scena polityczna jest rozdrobniona. Najsilniejsze struktury wciąż ma centroprawicowy GERB Bojka Borisowa, ale lider budzi kontrowersje, jest oskarżany o korupcję i powiązania z półświatkiem. Wyrosłe w kontrze do GERB ugrupowania mają jednak problem z uzbieraniem większości. Efektem są słabe rządy, które szybko upadają.