Sama potrzeba współpracy nie budzi niczyich wątpliwości. W Davos, na szczycie 65 głów państw i 850 szefów firm globalnych, zasadne jest jednak pytanie: jaka to ma być współpraca – oparta na sile i przemocy czy na partnerstwie przynoszącym podobne korzyści każdej ze stron. W Polish Business Hum, przestrzeni przy Promenadzie w Davos stworzonej przez polski biznes we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Dziennikiem Gazetą Prawną, rozmawiali o tym już w pierwszym dniu przedstawiciele rządów krajów nasze części Europy.

Davos 2026: Współpraca rządów i biznesu w Europie Środkowej wzorem dla całej Europy

Sylwia Dalecka, inicjatorka Polish Business Hub, podkreśliła w mowie otwierającej, że dyskusje w Davos odbywają się w realiach niezwykle złożonych relacji geopolitycznych.

W panelu prowadzonym przez Macieja Bukowskiego, dyrektora programowego Fundacji Pułaskiego, Rafał Rosiński, polski wiceminister cyfryzacji, akcentował rolę państwa i rozwijanych przez nie publicznych usług cyfrowych w rozwoju gospodarczym. Bardzo dużo mówił też o współpracy na wielu poziomach – zwłaszcza biznesu z nauką oraz administracji publicznej z biznesem. Podkreślał także, że do swoich wielkich projektów cyfrowych – w tym tych związanych z rozwojem AI (jak Gigafabryka) – Polska zaprasza kraje i biznes z całej Europy, w tym z regionu CEE. To pokazuje, że współpraca jest dla nas ważniejsza od konkurowania między sobą, a polskie przedsiębiorstwa widzą w niej wielką szanse i skalują się globalnie.

Erkki Keldo, minister gospodarki i przemysłu Estonii, mówił, że w naszej części Europy doskonale wiemy, kto jest wschodnim sąsiadem UE i NATO i gdzie przebiega granica wartości demokratycznych, dlatego czasem konkurujemy ze sobą w regionie, czy w UE, ale o wiele ważniejsze dla nas wszystkich są partnerstwo i współpraca. Podkreślał także, że wzmacnianie bezpieczeństwa regionu i całej Europy oraz rozwój gospodarczy mogą iść ze sobą w parze – czego przykładem jest sektor IT i w ogóle nowych technologii.

Janus Kizenevic, wiceminister finansów Litwy, zgodził się, że po 2022 zrozumieliśmy wszyscy, iż musimy szukać przyjaciół, łączyć siły w regionie Europy Środkowej i szerzej, żeby wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo i odporność krajów i społeczeństw. Dodał, że finansowanie sektora obronnego nie jest postrzegane jako toksyczne, ale jako coś, co może służyć rozwojowi gospodarczemu.

W dyskusji o roli cyfryzacji i rewolucji technologicznej w kreowaniu na nowo usług publicznych Bartosz Łopiński, prezes Billennium, akcentował rolę suwerenności cyfrowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

