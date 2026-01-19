65 głów państw i szefów rządów, w tym Donald Trump, z największą w dziejach delegacją USA, 850 prezesów globalnych firm, tysiące topowych przedstawicieli biznesu, nauki i kultury w jednym miejscu – dają jedyną taką możliwość wymiany poglądów. Wśród tematów, które mają zostać poruszone wymienia się m.in. kwestie pokoju w Ukrainie, aneksji przez Amerykanów Grenlandii czy dalszych losów Bliskiego Wschodu. Przewodnim hasłem tegorocznej edycji wydarzenia jest „duch dialogu”, co w świetle ostatnich wydarzeń w różnych częściach świata wydaje się pożądaną kwestią. Jednak nie wiadomo, na ile uda się wypracować oczekiwane rezultaty.

Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej – Jacek Pochłopień i Zbigniew Bartuś – szczególną uwagę zwrócą na wydarzenia mające miejsce w Polish Business Hub, gdzie zapowiedzieli się czołowi polscy politycy – członkowie rządu i parlamentarzyści.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) odbywa się w szwajcarskim Davos w dniach 19-23 stycznia 2026 r.