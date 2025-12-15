„Zawsze prowadzimy takie rozmowy – nie są one łatwe, powiem szczerze. Ale rozmowa była owocna. Wiele, bardzo wiele szczegółów. Ważne jest, aby pokój stał się godny. Dla nas to ważne. Jest takie ważne słowo, na którym bardzo często się skupiamy: „godność”. To właśnie powstrzymało Rosję. Ludzie w Ukrainie są tacy” – powiedział Zełenski na zakończenie niemiecko-ukraińskiego forum biznesowego w Berlinie.

Dyplomacja i przygotowania do pokoju

Według prezydenta Ukraina kontynuuje działania dyplomatyczne, mające na celu zakończenie wojny. „Trzeba się spotykać, pracować nad stworzeniem odpowiednich warunków do zakończenia wojny. Nie można zapominać, skąd ta wojna przyszła do Europy, kto ją sprowadził” – dodał.

W poniedziałek w Berlinie zakończyła się druga runda spotkań prezydenta Ukrainy i ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski przybył do Berlina w niedzielę. Tego samego dnia odbyła się pierwsza tura rozmów z wysłannikami prezydenta USA. Negocjacje dotyczyły m.in. możliwego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją.

W spotkaniach wzięli udział: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Hnatow, wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia oraz doradca szefa Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz. W rozmowach uczestniczy także kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Kwestie sporne i dalsze negocjacje

Po kilku godzinach rokowań w niedzielę Witkoff oświadczył, że strony przeprowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego, kwestii gospodarczych oraz innych tematów i osiągnęły „znaczący postęp”.

Reuters, powołując się na źródło znające przebieg negocjacji, poinformował w poniedziałek, że amerykańscy negocjatorzy nadal nalegają, by Ukraina oddała cały Donbas, który jest, w ich ocenie, „najważniejszą sprawą” dla Rosji. Rozmówca agencji dodał, że kwestie terytorialne nie zostały rozstrzygnięte. (PAP)