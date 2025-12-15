Sondaż w tej sprawie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) od 26 listopada do 13 grudnia br.

„Jeszcze większy odsetek respondentów (75 proc.) odrzuca plan, który między innymi obejmowałby wycofanie wojsk z Donbasu, ograniczenia (liczebności) ukraińskiej armii, a jednocześnie nie zawierałby konkretnych gwarancji bezpieczeństwa. Tylko 17 procent Ukraińców jest gotowych na taką wersję pokoju” – napisał Interfax-Ukraina.

Jedynie 9 proc. Ukraińców oczekuje, że wojna zakończy się do początku 2026 roku. We wrześniu było ich 18 proc. Tylko 14 proc. oczekuje jej zakończenia przynajmniej w pierwszej połowie 2026 roku; we wrześniu było 15 proc.

„Oznacza to, że jedynie jedna czwarta Ukraińców liczy na zakończenie wojny w relatywnie niedalekiej perspektywie. Natomiast 11 procent mówi o drugiej połowie 2026 roku (wcześniej 12 proc.), a 32 proc.– o 2027 roku i później (było tyle samo). Co trzeci respondent odpowiedział: „nie wiem”.

Jednocześnie większość Ukraińców (63 proc.) nadal odpowiada, że są gotowi znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne; we wrześniu było 62 proc.

