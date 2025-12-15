Koniec samodzielności iRobot po fiasku przejęcia przez Amazon

Jak podaje BBC, punktem zwrotnym w historii iRobot było zablokowanie przez regulatorów wartej 1,4 mld dolarów transakcji przejęcia przez Amazon, co pozbawiło firmę nowego właściciela i świeżego zastrzyku kapitału. Po wycofaniu się Amazona kurs akcji spółki gwałtownie spadł, a iRobot rozpoczął głęboką restrukturyzację, obejmującą zwolnienia i cięcie kosztów, które jednak nie zdołały ustabilizować sytuacji.​

IRobot - brutalna wojna cenowa z chińskimi rywalami

Rynek robotów sprzątających został w ostatnich latach zdominowany przez chińskie marki, które zaczęły oferować podobne lub bardziej zaawansowane funkcje w znacznie niższych cenach. Według doniesień BBC, w ramach planu naprawczego kontrolę nad iRobotem ma przejąć główny chiński poddostawca spółki, Shenzhen Picea Robotics.

- Aby sprawnie przeprowadzić transakcję, firma iRobot dobrowolnie rozpoczęła proces sądowej restrukturyzacji, w postaci tzw. pre-packaged chapter 11. Zaletą pre-packaged chapter 11 jest to, że porozumienie następuje przed rozpoczęciem procesu sądowego, co znacznie przyspiesza usankcjonowanie zmian. iRobot złożył do sądu szereg standardowych wniosków, które pozwolą spółce na prowadzenie działalności w normalnym trybie, w tym na wywiązywanie się ze zobowiązań wobec pracowników oraz terminowe regulowanie płatności na rzecz dostawców i innych wierzycieli w pełnej wysokości kwot należnych przed, w trakcie i po zakończeniu procesu nadzorowanego przez sąd. Jest to standardowa procedura obowiązująca w USA, która zapewnia czas na restrukturyzację- zapewnia firma iRobot w oświadczeniu przysłanym do redakcji.​

Co dalej z marką odkurzaczy Roomba i jej klientami

Choć firma wystąpiła o ochronę przed wierzycielami, produkty Roomba mają pozostać w sprzedaży, a obsługa posprzedażowa i gwarancje mają być podtrzymane w ramach reorganizacji działalności. Nowy właściciel może skoncentrować się na dalszym obniżaniu kosztów produkcji i szerszej ekspansji na rynkach wschodzących.