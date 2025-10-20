Awaria AWS – które aplikacje i serwisy przestały działać?

W poniedziałek wiele osób nie mogło korzystać z popularnych aplikacji i serwisów internetowych, w tym m.in. z Canvy i Zooma. Problemy wystąpiły również w komunikatorach Signal i Slack, a także w serwisach i aplikacjach:

Snapchat,

Roblox,

Clash Royale,

Clash of Clans,

Fortnite,

Wordle,

Coinbase,

Duolingo,

PokemonGo,

Epic Games,

PlayStation Network.

Część użytkowników podejrzewała atak hakerski, jednak uspokajamy – to efekt poważnej awarii usług Amazon Web Services (AWS), z których korzystają tysiące firm na całym świecie.

Użytkownicy zgłaszali trudności z działaniem aplikacji mobilnych, webowych oraz różnych serwisów internetowych – od narzędzi biurowych po platformy streamingowe. Amazon potwierdził usterkę i prowadzi prace nad jej usunięciem. Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by awaria była wynikiem cyberataku.

Przyczyny problemu z działaniem aplikacji i serwisów

Według pierwszych doniesień problemy dotyczą głównie infrastruktury chmurowej w jednym z regionów AWS. Przełożyło się to na przerwy w działaniu wielu popularnych usług.

Co robi Amazon, aby przywrócić usługi?

Firma zapewnia, że pracuje nad pełnym przywróceniem funkcjonalności. Użytkownikom internetu pozostaje czekać, aż system znów zacznie działać. W międzyczasie warto sprawdzić, czy w firmie istnieje oficjalna procedura na wypadek podobnych awarii.