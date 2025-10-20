Awaria AWS – które aplikacje i serwisy przestały działać?
W poniedziałek wiele osób nie mogło korzystać z popularnych aplikacji i serwisów internetowych, w tym m.in. z Canvy i Zooma. Problemy wystąpiły również w komunikatorach Signal i Slack, a także w serwisach i aplikacjach:
- Snapchat,
- Roblox,
- Clash Royale,
- Clash of Clans,
- Fortnite,
- Wordle,
- Coinbase,
- Duolingo,
- PokemonGo,
- Epic Games,
- PlayStation Network.
Część użytkowników podejrzewała atak hakerski, jednak uspokajamy – to efekt poważnej awarii usług Amazon Web Services (AWS), z których korzystają tysiące firm na całym świecie.
Użytkownicy zgłaszali trudności z działaniem aplikacji mobilnych, webowych oraz różnych serwisów internetowych – od narzędzi biurowych po platformy streamingowe. Amazon potwierdził usterkę i prowadzi prace nad jej usunięciem. Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by awaria była wynikiem cyberataku.
Przyczyny problemu z działaniem aplikacji i serwisów
Według pierwszych doniesień problemy dotyczą głównie infrastruktury chmurowej w jednym z regionów AWS. Przełożyło się to na przerwy w działaniu wielu popularnych usług.
Co robi Amazon, aby przywrócić usługi?
Firma zapewnia, że pracuje nad pełnym przywróceniem funkcjonalności. Użytkownikom internetu pozostaje czekać, aż system znów zacznie działać. W międzyczasie warto sprawdzić, czy w firmie istnieje oficjalna procedura na wypadek podobnych awarii.
