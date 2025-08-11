Premier Australii, Anthony Albanese, ogłosił, że jego rząd uzna państwo palestyńskie podczas wrześniowych obrad 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dołączając tym samym do Francji, Kanady i Wielkiej Brytanii. Podkreślił, że rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw daje największą szansę na przerwanie spirali przemocy na Bliskim Wschodzie oraz zakończenie konfliktu, który od lat przynosi cierpienie i zniszczenie mieszkańcom Strefy Gazy.
Australia uzna niepodległość Palestyny
Jak dodał – Australia podjęła decyzję po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że:
- Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli,
- Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana,
- zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory,
- władze Autonomii palestyńskiej uznają prawo Izraela do istnienia.
Uznanie państwowości Palestyny ma przede wszystkim wymiar dyplomatyczny, nie wpływając bezpośrednio na codzienne życie mieszkańców. Jednak o tego zależy ich możliwość aktywnego uczestnictwa na arenie międzynarodowej, skuteczniejszego egzekwowania praw oraz ochrony obywateli, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu w Strefie Gazy.
