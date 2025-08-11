Premier Australii, Anthony Albanese, ogłosił, że jego rząd uzna państwo palestyńskie podczas wrześniowych obrad 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dołączając tym samym do Francji, Kanady i Wielkiej Brytanii. Podkreślił, że rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw daje największą szansę na przerwanie spirali przemocy na Bliskim Wschodzie oraz zakończenie konfliktu, który od lat przynosi cierpienie i zniszczenie mieszkańcom Strefy Gazy.

Australia uzna niepodległość Palestyny

Jak dodał – Australia podjęła decyzję po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że:

Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli,

Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana,

zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory,

władze Autonomii palestyńskiej uznają prawo Izraela do istnienia.

Uznanie państwowości Palestyny ma przede wszystkim wymiar dyplomatyczny, nie wpływając bezpośrednio na codzienne życie mieszkańców. Jednak o tego zależy ich możliwość aktywnego uczestnictwa na arenie międzynarodowej, skuteczniejszego egzekwowania praw oraz ochrony obywateli, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu w Strefie Gazy.