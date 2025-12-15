Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – październik wyniosły 1291 mld zł w przypadku eksportu oraz 1312 mld zł w przypadku importu. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. eksport - wyrażony w krajowej walucie - wzrósł o 1,2 proc., a import o 3,7 proc.

Oznacza to, że po 10 miesiącach roku ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,5 mld zł. Miesiąc wcześniej było to minus 19,6 mld zł. Z kolei rok temu, po październiku 2024 r., byliśmy na plusie – eksport przeważał nad importem o 10,1 mld zł.

Niekorzystny bilans handlu z krajami rozwijającymi się

Z danych GUS wynika, że największy deficyt notujemy w przypadku handlu z krajami rozwijającymi się. Sprzedaliśmy tam towary za 104,9 mld zł, a kupiliśmy za 443,0 mld zł. Daje to wynik pod kreską na poziomie 338,1 mld zł.

Tak duży deficyt w tej grupie partnerów, to w głównej mierze efekt wymiany handlowej z Chinami, które pozostają drugim, po Niemczech, głównym kierunkiem naszego importu. W tym roku z Państwa Środka kupiliśmy już towary za 202,7 mld zł, co oznacza, że udział Chin w naszym imporcie w ciągu roku wzrósł z 14,3 proc. do 15,4 proc.

Na plus z UE i krajami regionu

Z kolei dodatnie saldo handlowe notujemy w wymianie towarowej z krajami Unii Europejskiej, w tym z krajami będącymi w strefie euro. Eksport na rynki Wspólnoty wzrósł w ciągu roku o 1,8 proc. i wyniósł 966,0 mld zł. Daje to dodatni wynik na poziomie 273,6 mld zł.

W przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej eksport wprawdzie mocno spadł względem 10 miesięcy zeszłego roku (o 8,7 proc.), ale nadal utrzymujemy wynik na plusie (38,0 mld zł).

Umocnienie złotego niekorzystne

Pogłębienie ujemnego wyniku w handlu towarami w ciągu 2025 r. to m.in. efekt umocnienia złotego. Po pierwsze dlatego, że polskie towary dla odbiorców – z krajów poza UE, rozliczających się w dolarach – stały się relatywnie droższe. Obniża to popyt na polską produkcję i zmniejsza wolumen sprzedaży. Po drugie, nawet jeśli wolumen pozostaje bez zmian, to jego wartość – wyrażona w złotych – jest niższa.

Od początku roku złoty umocnił się względem dolara o ok. 13 proc. Na koniec października 2024 r. dolar wart był 4,02 złotego, a na koniec października 2025 r. 3,68 zł.

W efekcie wartość eksportu w okresie styczeń-październik 2025 r. wyrażona w dolarach wzrosła o 5,6 proc., ale wyrażona w złotych jedynie o 1,2 proc.