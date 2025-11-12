Hongqi – most w Chinach, który runął do rzeki

Most Hongqi mierzył 758 metrów długości i wznosił się ponad 600 metrów nad dnem wąwozu. Konstrukcja łączyła centralną część Chin z Tybetem, stanowiąc ważną arterię komunikacyjną w regionie.

Przyczyny katastrofy w Chinach: wady konstrukcyjne mostu

Zaledwie dzień przed katastrofą władze zamknęły most dla ruchu, po tym jak na jezdniach pojawiły się pęknięcia i niepokojące oznaki osłabienia konstrukcji. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa, osuwiska na zboczu doprowadziły do zawalenia się fragmentu konstrukcji.

Bez ofiar w Chinach, ale z pytaniami o bezpieczeństwo na mostach

Choć katastrofa nie spowodowała ofiar, zdarzenie budzi obawy o jakość i nadzór nad nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi w Chinach. Mosty w tym kraju należą do najnowocześniejszych, a jednocześnie najczęściej budowanych na trudnym terenie górskim, co zwiększa ryzyko awarii w przypadku osuwisk lub błędów konstrukcyjnych. Zawalenie mostu Hongqi 10 miesięcy po otwarciu jest ostrzeżeniem dla inwestorów i władz o konieczności dokładnych kontroli technicznych i regularnych przeglądów nowo oddanych konstrukcji.