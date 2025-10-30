Nowe regulacje w Chinach: influencerzy muszą udowodnić swoje kwalifikacje
W dobie social mediów coraz częściej pojawiają się influencerzy, którzy przedstawiają się jako eksperci w różnych dziedzinach – od medycyny i psychologii po prawo czy ekonomię. Swoje opinie publikują w formie filmów, podcastów czy artykułów, docierając do szerokiego grona odbiorców i wpływając na decyzje wielu z nich.
Chińskie władze postanowiły zrobić z tym porządek i wprowadzić nowe regulacje, które mają uporządkować tę przestrzeń. Cyberspace Administration of China (CAC) ogłosiła, że twórcy internetowi oferujący treści o charakterze profesjonalnym będą musieli przedstawić oficjalne potwierdzenie swoich kwalifikacji.
Które dziedziny obejmują przepisy?
Nie wszyscy twórcy internetowi są zagrożeni. Nowe przepisy obejmują tylko influencerów publikujących treści w czterech kluczowych obszarach:
- Edukacja – kursy, lekcje i materiały dydaktyczne
- Finanse – wskazówki dotyczące inwestycji, giełdy, kryptowalut i podatków
- Medycyna i zdrowie – diagnozy, porady dotyczące suplementów oraz terapie
- Prawo – interpretacja przepisów oraz porady dla konsumentów i przedsiębiorców
Co oznacza dla influencerów? Dwa miesiące na potwierdzenie kompetencji
Aplikacje takie jak Douyin (chiński TikTok), Bilibili czy Kuaishou już zapowiedziały, że będą sprawdzać certyfikaty i dyplomy influencerów, zanim dopuszczą ich do publikowania treści w danej dziedzinie. Twórcy będą mieli dwa miesiące na potwierdzenie swoich kompetencji – w tym czasie muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich wiedzę, takie jak dyplomy, certyfikaty czy stopnie naukowe.
