Armia rosyjska przeprowadziła kombinowany atak na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy przy użyciu uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych oraz rakiet odpalanych z powietrza, lądu i morza. W sumie Rosja wykorzystała 503 środki ataku powietrznego – 45 rakiet, w tym 32 balistyczne i 458 dronów różnych typów, m.in. około 300 Shahedów.

Głównymi kierunkami ataku były obwody kijowski, dniepropietrowski i połtawski. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 415 celów powietrznych: 406 dronów i dziewięć rakiet. Odnotowano trafienia 26 rakiet i 52 dronów w 25 lokalizacjach.

„W Dnieprze Rosjanie uderzyli w budynek mieszkalny. Zginęły dwie kobiety, a 12 osób zostało rannych. Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar. W dziewięciopiętrowym budynku zniszczone zostały mieszkania na dwóch klatkach schodowych” - napisała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Krytyczna infrastruktura pod ostrzałem

Według premierki, Rosja ponownie z premedytacją zaatakowała infrastrukturę energetyczną. „Uszkodzono kilka dużych obiektów energetycznych — w obwodach połtawskim, charkowskim i kijowskim. W obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba” - zaznaczyła.

- Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju wraz z administracjami obwodowymi i władzami lokalnymi koordynują pracę ekip remontowych, służb komunalnych i Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w celu przywrócenia usług niezbędnych do życia. Prace naprawcze trwają we wszystkich regionach - dodała Swyrydenko.