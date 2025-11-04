Kremlowskie media wprost piszą o „okrążeniu Krasnoarmiejska”, używając jego radzieckiej nazwy. Głównodowodzący obroną Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski mówił w sobotę, że nie ma o tym mowy, trwa za to operacja wypierania wrogich sił z miejscowości. W praktyce z map publikowanych w opartym na jawnych źródłach serwisie Deep State wynika, że Ukraińcy kontrolują jedynie północne skrawki Pokrowska, Rosjanie na odcinku 2 km doszli do najważniejszej z punktu widzenia logistyki szosy M30, miejscami ją przecinając, a kolejne 4,5 km znajduje się w tzw. szarej strefie, której w pełni nikt nie kontroluje. – To, co w Pokrowsku szare na mapie Deep State, trzeba przemalować na czerwono (jako strefę okupowaną – red.). Rosjanie kontrolują ok. 60 proc. miasta – powiedział publicznemu serwisowi Hromadśke oficer służący na tym kierunku.
