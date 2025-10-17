- Myślę, żę rozumiemy, że Putin nie jest tak naprawdę, jak sądzę, gotowy, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy powstrzymać tę wojnę i naprawdę jej (pomocy - PAP) potrzebujemy. Widzimy, że nie odnieśli (Rosjanie - PAP) sukcesu na polu bitwy - oświadczył Zełenski po tym, jak Trump poinformował o dużych postępach poczynionych w czwartkowej rozmowie z Putinem.

Trump: myślę, że Putin chce pokoju

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek na spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, że myśli, iż przywódca Rosji Władimir Putin chce pokoju.

Podkreślił, że przeprowadził w czwartek "bardzo dobrą rozmowę" z Putinem i sądzi, że Putin chce zakończyć wojnę. Trump ocenił, że obaj liderzy "robią dobrą robotę", jeśli chodzi o negocjacje.

Zapewnił też ponownie, że Indie nie będą już kupować rosyjskiej ropy.

Spotkanie w Budapeszcie będzie prawdopodobnie w cztery oczy

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w piątek, że spotka się w Budapeszcie z Władimirem Putinem w cztery oczy, bo przywódcy Rosji i Ukrainy za bardzo się nienawidzą. Zaznaczył też, że będzie rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o uderzeniach w głębi Rosji.

- Powiedziałbym, że najprawdopodobniej będzie to spotkanie w dwójkę. To będzie podwójne spotkanie, ale prezydent Zełenski będzie w kontakcie. Między tymi dwoma prezydentami jest dużo krwi, złej krwi (...) Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie. Tak więc, w jedną lub drugą stronę, będą zaangażowani w trójki, ale może to być rozdzielone - powiedział Trump podczas spotkania z Zełenskim w Białym Domu.