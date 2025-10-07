- Z wielką radością informuję, że razem z ministrem (obrony Ukrainy Denysem) Szmyhalem podpisaliśmy memorandum w sprawie 14. pakietu wsparcia jaki zakłada przekazanie przez Słowację sprzętu inżynieryjnego i przeciwminowego dla Ukrainy – powiedział w poniedziałek minister Kaliniak podczas III Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie. Dodał, że podczas spotkań w trakcie forum omawiano także inne projekty dotyczące rozszerzenia współpracy obronnej.

W ramach pomocy Ukraina ma otrzymać pięć pojazdów rozminowania typu Bozena i inny sprzęt inżynieryjny oraz wyposażenie dla służb medycznych.

Decyzja rządu Słowacji o pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy to zmiana dotychczasowej polityki rządu Ficy, który dotąd krytycznie odnosił się do wsparcia wojskowego dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Do października 2023 roku, gdy nowo powołany rząd wstrzymał pomoc, Słowacja przekazała Ukrainie m.in. 13 samolotów bojowych MiG-29, systemy przeciwlotnicze S-300 i Kub, 30 bojowych wozów piechoty BMP-1 oraz amunicję.

Kwestia współpracy obronnej była jednym z tematów spotkania premiera Słowacji Ficy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Użhorodzie 5 września.