Donald Tusk weźmie udział w spotkaniach poświęconych konkurencyjności i obronności
Zgodnie z zapowiedzią kancelarii premiera przed rozpoczęciem szczytu UE Tusk weźmie udział w spotkaniu poświęconym konkurencyjności. Następnie, w ramach nieformalnego spotkania na poziomie szefów państw i rządów UE, weźmie udział w dwóch sesjach roboczych w pałacu Christiansborg będącym siedzibą duńskiego parlamentu oraz biura rządu. Rozmowy unijnych przywódców mają skupić się nawzmocnieniu wspólnej gotowości obronnej, zwłaszcza w kontekście ostatnich wtargnięć dronów na terytorium UE, i na zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy.
Sesje plenarne i dyskusje liderów m.in. z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii
W ramach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w czwartek szef polskiego rządu weźmie udział w sesji plenarnej poświęconej bezpieczeństwu i odporności Europy oraz w dyskusji liderów dotyczącej wsparcia dla Ukrainy i perspektyw zakończenia rosyjskiej agresji. Premier ma również wziąć udział w spotkaniu liderów grupy koordynacyjnej ds. Mołdawii, na którym obecni będą przedstawiciele Niemiec, Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, oraz w spotkaniu w formacie tzw. małej koalicji chętnych, na którym oprócz Polski reprezentowane będą: Niemcy, Francja, Ukraina, Dania, Włochy i Wielka Brytania.
