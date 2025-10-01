Bezpieczeństwo i wsparcie Ukrainy w temacie rozmów

W agendzie nieformalnego spotkania unijnych przywódców znajdą się kwestie wzmocnienia wspólnej gotowości obronnej i zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.

„W ramach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej szef polskiego rządu będzie uczestniczył w sesji plenarnej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa i odporności Europy oraz w dyskusji liderów dotyczącej wsparcia dla Ukrainy i perspektyw zakończenia rosyjskiej agresji” - przekazało CIR.

Zwiększenie konkurencyjności UE

Według komunikatu, planowany jest także udział Tuska w spotkaniu poświęconym konkurencyjności, które ma na celu omówienie konkretnych działań sektora politycznego i prywatnego, dzięki którym dojdzie do zwiększenia konkurencyjności UE.

Rozmowy z liderami państw

Jak zaznaczono, udział w szczycie będzie również okazją do rozmów dwustronnych premiera Donalda Tuska z europejskimi przywódcami.

W środę o godz. 11 podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej premier weźmie udział w Competetiveness Summit Industriens Hus, gdzie przewidziano jego wypowiedź. Potem odbędą się dwie sesje robocze.

W czwartek o godz. 10 odbędzie się sesja otwierająca spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na godz. 14 zaplanowano spotkanie liderów grupy koordynacyjnej ds. Mołdawii z udziałem Polski, Niemiec, Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

O godz. 14.35 zaplanowano spotkanie tzw. Małej Koalicji Chętnych z udziałem Polski, Ukrainy, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. O godz. odbędzie się 15.15 sesja zamykająca.