Oszuści podszywający Krajową Administrację Skarbową (KAS) wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o wszczęciu kontroli podatkowej.

Autorzy e-maili zachęcają, aby kliknąć w niebezpieczne linki w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zwracaj uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl”, a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, zwiększ czujność.

Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail, albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30.

KAS ostrzega: fałszywe e-maile o kontroli podatkowej

Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, które zapowiadają kontrolę podatkową. Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji. Oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Przykładowa treść fałszywych wiadomości (pisownia oryginalna)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Adres e-mail: xxxxx

Na podstawie art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie: podakatek VAT za okres od 01.01.2025 do 31.8.2025. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

Co robić w przypadku próby oszustwa?

Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Państwa wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.