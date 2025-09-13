1 września 2025 r. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali dziewięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Z komunikatu KAS wynika, że organizacja zajmowała się tworzeniem piramidy finansowej.

Zarzuty obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i oszustwa

Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych. Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Wystąpiono także o blokadę kont bankowych podejrzanych.

Przeszukania w pięciu województwach – policja zabezpieczyła sprzęt, broń i gotówkę

Przeszukania miały miejsce na terenie kilku województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Funkcjonariusze w 21 lokalizacjach zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania. Zabezpieczyli mienie ruchome o wartości blisko 1,5 mln zł. Podczas przeszukań wykorzystano psa wyszkolonego do wyszukiwania waluty i wyrobów tytoniowych.

Piramida finansowa w internecie i aplikacjach mobilnych – schemat oszustwa

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że w toku postępowania przygotowawczego zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za organizowanie i prowadzenie piramidy finansowej w internecie oraz za pomocą specjalnych aplikacji mobilnych. Mechanizm oszustwa polegał na tworzeniu kont w aplikacjach – często o złośliwym charakterze – i inwestowaniu na nich środków w kryptowaluty. Uczestników przyciągano obietnicami szybkich i wysokich zysków. W rzeczywistości ich dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych uczestników systemu, a nie z rzeczywistych inwestycji. Celem całego przedsięwzięcia było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby osób.