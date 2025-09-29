Dziewiąta próba przesłuchania Ziobry przed komisją

Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali go w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Ziobro ok. godz. 10 ma przylecieć do Warszawy z Brukseli. Jego zdaniem, komisja jest nielegalna.

Żurek: Ziobro prowadzi grę polityczną

Żurek stwierdził w Radiowej Trójce, iż wolałby, aby Ziobro sam stawił się przed komisją. - Pamiętamy te czasy, kiedy minister Ziobro rządził i wtedy naprawdę wszyscy stawiali się na wezwanie (...). Nie było takich sytuacji, kiedy policja musiała jakiegoś polityka doprowadzać - powiedział minister sprawiedliwości.

Jak ocenił, Ziobro prowadzi grę polityczną. - Chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa - powiedział Żurek.

Spór o stanowisko prezesa TK Bogdana Święczkowskiego

Szef MS odniósł się też do listu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego do komendanta głównego policji Marka Boronia. Według Święczkowskiego, ewentualne doprowadzenie Ziobry na komisję śledczą będzie działaniem bezprawnym. Jak skomentował Żurek, Święczkowski „jest znany z tego, że narusza różne zasady”; przestrzegł go, aby „nie robił takich gróźb wobec policji”. - Policja ma wykonywać swoje zadania, w tej sprawie orzekł sąd i nie ma wątpliwości co do tego - dodał.

Święczkowski wskazał w liście do komendanta głównego policji, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji - jego zdaniem - bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry na posiedzenie komisji ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną.

Komisja bada wykorzystanie Pegasusa w Polsce

Prezes TK podkreślił, że w postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r. Zgodnie z tym wyrokiem, uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją. Sejmowa komisja śledcza od ponad roku chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji m.in. przeciwników politycznych.