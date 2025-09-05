Warszawski sąd wyznaczył na 16 września termin posiedzenia, na którym rozpatrzony zostanie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry (PiS), przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Sprawą zajmie się sędzia Magdalena Wójcik – poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd w Warszawie wyznaczył termin w sprawie Ziobry

Sejm już 25 lipca zgodził się na zatrzymanie Ziobry. To efekt jego wielokrotnego niestawiania się przed komisją – ostatni raz 27 czerwca, kiedy po raz ósmy zignorował wezwanie. Komisja uznała wówczas, że działania Ziobry to „uporczywa obstrukcja” i wszczęła procedurę zmierzającą do jego przymusowego doprowadzenia.

Były minister sprawiedliwości uważa jednak, że komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie. Powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., który orzekł, że powołanie komisji było niezgodne z konstytucją. Sejm z kolei uznał, że wyroki TK wydawane z naruszeniem prawa nie muszą być uwzględniane w działalności organów państwa i od tamtej pory nie publikuje ich w Dzienniku Ustaw.

Komisja bada użycie systemu Pegasus za rządów PiS

To nie pierwsza próba przymusowego doprowadzenia Ziobry. W styczniu tego roku sąd nakazał jego zatrzymanie i przyprowadzenie na posiedzenie komisji. Policja zatrzymała go wówczas tuż po wywiadzie dla Telewizji Republika, jednak nie zdążył dotrzeć na czas na przesłuchanie. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o ukaranie Ziobry aresztem, lecz sąd tego wniosku nie uwzględnił.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy zakup i użycie izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie rządów PiS było zgodne z prawem oraz kto był odpowiedzialny za sprowadzenie tego narzędzia do Polski.