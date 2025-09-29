Dziewiąta próba przesłuchania byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości

Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę, aby polityka zatrzymała policja w celu doprowadzenia na to posiedzenie. Będzie to 9. próba przesłuchania Ziobry. Zdaniem byłego szefa MS, komisja jest nielegalna. Ziobro ma wylądować w Warszawie lotem z Brukseli około godziny 10:00.

Kierwiński: policja zatrzyma go, jeśli będzie w Polsce

Szef MSWiA Marcin Kierwiński pytany w TVP Info o doprowadzenie Ziobry, odpowiedział, że jeśli będzie on w Polsce, to uda się go zatrzymać i doprowadzić przed komisję. Przyznał, że z tego co widzi, były szef Ministerstwa Sprawiedliwości nie chce stawić się przed komisją i boi się.

- Nie dziwię się. (...) Ta komisja w końcu jest komisją pokazującą patologię rządu PiS. A on był na czele tej piramidy rządzenia w PiS. Więc tak, spodziewam się tego, że pan Ziobro będzie starał się uniknąć przesłuchania przed komisją - ocenił Kierwiński.

Policja monitoruje miejsca, gdzie może pojawić się Ziobro

Przypomniał, że policja robi, co może, żeby doprowadzić byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości przed komisję. Funkcjonariusze są „we wszystkich miejscach, w których koncentrują się aktywności życiowe poszukiwanej osoby, która ma być doprowadzona w charakterze świadka”.