Będą zmiany w 2050. Ugrupowanie przygotowuje się do wyborów?

Szymon Hołownia na środowej konferencji prasowej poinformował, że podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej zapadną „decyzje dotyczące bardzo wielu spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalne”.

Po posiedzeniu Rady o godz. 11.30 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Szymona Hołowni oraz minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Sekretarz generalny partii Robert Sitnik przekazał PAP, że głównym celem Rady będą wybory wewnątrz partii, ponieważ zbliża się koniec 3-letniej kadencji wszystkich organów statutowych, w tym kierownictwa ugrupowania. Jak dodał, wybory te będą odbywać się stopniowo: najpierw na poziomie kół, następnie regionów, a dopiero na końcu obejmą zarząd krajowy i przewodniczącego partii. Cały proces wyborczy może potrwać „nawet do trzech miesięcy”.

Podczas Rady Krajowej politycy Polski 2050 będą rozmawiać również o programie i „nowym otwarciu”, czyli – jak mówił Sitnik – przekazie, z którym partia chce wyjść do wyborców w nowym sezonie politycznym.

Według ustaleń PAP nowy zarząd powinien zacząć pracę najpóźniej na początku nowego roku. – W sobotę nie poznamy nowego zarządu, ale dowiemy się najpewniej, co planuje Szymon Hołownia – powiedział PAP jeden z polityków Polski 2050.

Jaki los czeka lidera 20250 Szymona Hołownię?

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Pytani przez PAP politycy Polski 2050 byli oszczędni w komentowaniu decyzji, które mają zapaść w sobotę. Sławomir Ćwik zaznaczył, że nie jest delegatem na Radę Krajową, ale wyraził przekonanie, że lider ugrupowania zachowa swoją funkcję. – Szymon Hołownia jest i będzie najlepszym szefem Polski 2050. Jeśli chodzi o skład Zarządu Krajowego, myślę, że naturalne będzie, jeśli jakieś zmiany się dokonają, natomiast w jakim zakresie, trudno mi antycypować – powiedział PAP.

Polska 2050 - wiceministrowie zostaną na swoich stanowiskach

Obecnie Zarząd Krajowy ugrupowania składa się z 10 osób: przewodniczącym partii jest Szymon Hołownia, I wiceprzewodniczącą minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, II wiceprzewodniczącą sekretarz stanu w KPRM Adriana Porowska. Wiceprzewodniczącymi partii są także: szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wiceszef MON Paweł Zalewski, posłanka Joanna Mucha, skarbnik Łukasz Osmalak, sekretarz generalny Robert Sitnik oraz członek Zarządu Krajowego poseł Paweł Śliz.

Wybrane władze poprowadzą partię do wyborów parlamentarnych, które odbędą się najpewniej w 2027 roku. Podczas Rady Krajowej politycy mają w związku z tym ustalić nowy program i przekaz, który partia będzie kierować do wyborców.

Jak zaznaczają politycy Polski 2050, podczas Rady Krajowej partia nie przewiduje rozmów o zmianach na stanowiskach wiceministrów w rządzie. Podobnie sprawa się ma z potencjalnym stanowiskiem wicepremiera dla przedstawiciela ugrupowania.

W wyborach w 2023 roku Polska 2050 startowała w koalicji z PSL jako komitet Trzecia Droga, łącznie zdobywając ponad 14 proc. głosów. Ta współpraca obu partii zakończyła się w czerwcu 2025 roku. Samodzielny start może się okazać ryzykowny, bo ostatnie sondaże rzadko wskazują na przekroczenie progu – zarówno w przypadku PSL, jak i Polski 2050.