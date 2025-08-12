Na pytanie, czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji marszałka Sejmu, prawie połowa ankietowanych (48 proc.) odpowiedziała, że „nie”. (26 proc. „zdecydowanie nie”, a 22 proc. - „raczej nie”).

„Zdecydowanie tak” wskazało 6 proc. badanych. „Raczej tak” odpowiedziało 19 proc. uczestników ankiety. 27 proc. osób nie miało zdania na temat ewentualnej rządowej przyszłości marszałka Sejmu.

Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że niechętni wobec obecności w rządzie Hołowni są m.in. wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.), Konfederacji (63 proc.) i PiS (49 proc.).

Największe poparcie dla rządowej przyszłości lidera Polski 2050 wyrazili respondenci mający 25-29 lat. 35 proc. z nich widziałoby polityka w rządzie. Najbardziej na "nie" (53 proc.) byli ankietowani po 60. roku życia.

Badanie przeprowadzano od 4 do 6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej; zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI). (PAP)

