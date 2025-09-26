Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 230 posłów, a 196 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ustawa ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Nowe przepisy przewidują, że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowane mają również zostać niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów, KNF będzie mógł dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Będzie to miało na celu ochronę klienta i rynku przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa przewiduje też wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń będzie groziła grzywna w wysokości do 10 mln zł, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Nowe przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - mają one też być objęte nadzorem KNF. Ustawa zakłada m.in. obowiązek, aby kantor internetowy prowadził dla swoich klientów indywidualny rachunek płatniczy. Ma to umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić na dysponowanie nimi w dowolnym momencie.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, 18 proc. Polaków ma doświadczenie z inwestowaniem w kryptoaktywa. Wiceminister finansów Jurand Drop wskazywał wcześniej, że projektowane przepisy mają istotne znaczenie dla wzmocnienia ochrony inwestorów i klientów rynku kryptoaktywów.

Zawracał ponadto uwagę, że na polskim rynku nie ma obecnie przepisów, chroniących klientów inwestujących w kryptoaktywa przed oszustwami. - 20 proc. inwestujących na tym rynku deklaruje, że padło ofiarą jakiegoś oszustwa czy nadużycia – wskazywał Drop. (PAP)

fos/ mick/