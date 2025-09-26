Donald Tusk: nie będzie podwyżki składki zdrowotnej

Szef rządu został zapytany w piątek podczas konferencji prasowej o słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące składki zdrowotnej. Szefowa MZ stwierdziła w czwartek w wywiadzie w TVP Info, że będzie rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, by zniwelować dziurę w budżecie NFZ. Wywołało to niepokój przedsiębiorców.

Premier dementuje słowa minister zdrowia o składce zdrowotnej

Nie będziemy na pewno podnosili składki zdrowotnej - zadeklarował w odpowiedzi premier Donald Tusk. - Proszę traktować wypowiedź pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili ministerstwo i NFZ mają do dyspozycji - dodał.

Tusk o finansowaniu ochrony zdrowia

Premier zapowiedział też rządowe prace nad organizacją wydatków w ochronie zdrowia. - Będziemy jeszcze bardzo precyzyjnie analizować, gdzie te wydatki można zracjonalizować, gdzie te pieniądze są marnowane, gdzie nie służą bezpośrednio zdrowiu pacjentów. Czeka nas seria trudnych i ciężkich rozmów, przede wszystkim w trójkącie NFZ, Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia. Będę w tym też uczestniczył, będziemy informowali o efektach - zadeklarował Donald Tusk.