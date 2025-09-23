Sieć 3G jest sukcesywnie wygaszana przez kolejnych operatorów. Do końca 2025 r. ma zrobić to Play. Oznacza to, że osoby korzystające z tego operatora nie będą mogły korzystać z internetu w telefonach nieprzygotowanych, które są nieprzystosowane do odbioru nowocześniejszych technologii takich jak LTE i 5G. Niestety, użytkownicy starszych telefonów będą musieli na własny rachunek wymienić starsze telefony komórkowe na nowsze.

T-Mobile, Orange, a teraz Play. Kolejne sieci wygaszają 3G

Na wygaszenie technologii 3G jako pierwszy w Polsce zdecydował się operator T-Mobile i zrobił to już w 2023 r. Od poprzedniego roku proces wyłączania technologii 3G trwa również w sieci Orange, a ma się on zakończyć jeszcze w 2025 r. dla obszaru całej Polski. Chęć wyłączenia sieci 3G w 2025 r. zapowiada również Play. Z 3G najdłużej będą mogli korzystać klienci Plusa, który sieć 3G planuje wyłączyć dopiero w 2027 r.

Operatorzy decydują się na wyłączanie technologii 3G, żeby mieć więcej przestrzeni na stosowanie nowocześniejszych do przesyłania danych, takich jak LTE czy zdobywająca coraz większą popularność sieć 5G. Oznacza to, że użytkownicy starszych urządzeń nie będą mogli korzystać z internetu na swoich telefonach. Funkcja odbierania SMS-ów i wykonywania połączeń głosowych powinna być nadal dostępna, jednak w przypadku MMS-ów raczej nie będzie to już możliwe.

Operatorzy nie przewidują rekompensat dla klientów za wyłączenie 3G

Proces wyłączania sieci 3G nie będzie wiązał się z rekompensatami finansowymi dla użytkowników starszych telefonów. Osoby, które będą chciały zachować dotychczasowe funkcje w swoich telefonach będą zmuszone do wymiany swoich urządzeń na nowe. Dla większości osób będzie oznaczało to konieczność wymiany telefonu na smartfon.

Dla swoich stałych klientów sieci komórkowe być może przygotują oferty promocyjne na wymianę sprzętu, jednak rekompensata nie będzie przebiegała na poziomie urzędowym.