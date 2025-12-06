MAEA powiadomiła, że przeprowadzona w zeszłym tygodniu inspekcja stalowej konstrukcji wzniesionej w 2019 r. wykazała, że na skutek uderzenia drona w lutym bieżącego roku została ona uszkodzona.

Nie będzie chronieni przed promieniowaniem z Czarnobyla

„Misja potwierdziła, że (powłoka ochronna) straciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną, ale też uznała, że nie ma trwałego uszkodzenia struktur nośnych ani systemów monitorujących” – napisał w oświadczeniu dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Grossi oświadczył, że już przeprowadzono naprawę, ale „jest niezbędny kompleksowy remont, by zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu (powłoki) i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne”.

Rosyjski dron uszkodził stalową powłokę

14 lutego ONZ podało, że według władz ukraińskich w elektrownie uderzył rosyjski dron z głowicą bojową, powodując pożar i uszkodzenie powłoki ochronnej nad reaktorem nr 4. Rosja zaprzeczyła, by zaatakowała elektrownię.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.